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Новый министр обороны Израиля обозначил условия для прекращения огня в Ливане

Глава МО Израиля Кац: прекращения огня в Ливане не будет до достижения целей

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Lev Radin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Новый министр обороны Израиля Исраэль Кац рассказал в социальной сети X, при каких условиях в Ливане будет введен режим прекращения огня.

«Никакого прекращения огня в Ливане не будет. Мы продолжим атаковать «Хезболлу» в полную силу до тех пор, пока не достигнем всех целей войны», — написал глава оборонного ведомства.

Кац добавил, что Израиль не станет соглашаться на какие-либо договоренности, которые не смогут гарантировать ему права на усиление и предотвращение террористической деятельности, а также достижение целей конфликта.

Накануне глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что прогресс в переговорах о прекращении огня в Ливане есть, однако вопрос о соблюдении условий соглашения еще не решен. Министр добавил, что «русские в Сирии могут помочь в перевооружении Хезболлы».

31 октября израильская радиостанция Kan сообщила, что в случае принятия американского проекта соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» израильская армия уйдет из южной части Ливана через неделю после окончания боевых действий.

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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