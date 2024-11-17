ВВС Израиля атаковали офис исламистов в Бейруте

Израильская авиация нанесла ракетный удар по офису исламистской организации «Аль-Джамаа аль-Исламия» («Исламская группа»), расположенному в западной части Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, офис «Исламской группы» находится в районе торговой улицы Мар-Ильяс. В данный момент в район офиса организации направляются кареты скорой помощи.

«Исламская группа» является суннитской организацией, и не связана с шиитской вооруженной группировкой «Хезболла». Однако «Исламская группа» также выступает против Израиля, выступает за установление шариата, как законодательства в Ливане, а также имеет свое вооруженное крыло.

До этого стало известно, что советник президента Соединенных Штатов в ранге спецпосланника Амос Хохштейн прилетит в Ливан на фоне переговоров о перемирии между Израилем и шиитским движением «Хезболла», которые ведут боевые действия в Ливане.

Ранее Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте.