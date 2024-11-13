Израиль ударил по медицинскому центру «Хезболлы» в Бейруте

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по зданию в районе Бир-Абед на южной окраине Бейрута, где расположен медицинский центр ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе гражданской обороны.

«Налет начался через пять минут после предупреждения, направленного израильским командованием жителям южных кварталов», — заявил он.

По словам источника, ракета поразила здание Дар-эль-Хура, в котором находится исламский медицинский центр, принадлежащий «Хезболле».

Он также рассказал, что ранее были слышны несколько взрывов в квартале Харет-Хорейк, который подвергся авиаударам.

Накануне новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет. Израильские войска будут атаковать «Хезболлу» до тех пор, пока не достигнут всех поставленных целей, подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.