С момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область украинские вооруженные силы подожгли 14 местных населенных пунктов и уничтожили 1139 объектов малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью RTVI заявил депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов.

По его словам, военные действия затронули значительные площади сельскохозяйственных угодий, около 629 гектаров в Курской области. Кроме того, в результате нападений было уничтожено 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота. С территории региона было нелегально вывезено 350 тысяч тонн зерновых культур, а также вся сельскохозяйственная техника, утверждает парламентарий.

Кроме того, Иванов сообщил, что внес в правительство предложение о господдержке региона. Он считает важным создать специальную программу помощи для Курской, Брянской и Белгородской областей, основываясь на успешном опыте работы с новыми субъектами России.

В среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заверил, что восстановление недавно освобожденных населенных пунктов будет проведено быстро, для этого есть средства. По словам Хуснуллина, на данный момент проводятся осмотры освобожденных населенных пунктов. Он добавил, что на всех новых территориях будут созданы временные администрации. Помимо этого, в ближайшее время будут определены выплаты, а также ответственные за выполнение работ.

До этого вице-премьер РФ заявил, что в Курской области власти усилили работу по обеспечению сертификатами на жилье людей из приграничных территорий. По его словам, администрация региона будет активнее информировать население и проводить работы системнее.

Ранее сообщалось, что с начала ноября ВСУ потеряли в Курской области более 200 иностранных наемников.