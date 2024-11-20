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С начала ноября ВСУ потеряли в Курской области более 200 иностранных наемников

SHOT: с начала ноября в Курской области ликвидировали более 200 наемников ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Курской области с начала ноября ликвидировали 210 иностранных наемников ВСУ. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Среди уничтоженных наемников есть граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании. По данным канала, остальных иностранцев сейчас пытаются эвакуировать из котла. К этому подключили тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.

Теперь ВСУ попытались перебросить резервы в Курскую область для эвакуации всех раненых, однако прибывшие подразделения с задачей не справились и понесли значительные потери.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что около десяти украинских солдат покинули свои позиции в районе Копанки в Харьковской области после ударов ВС РФ. Он добавил, что бойцы ВСУ пытались остановить своих сослуживцев, открыв по ним огонь, однако им удалось скрыться в лесополосе.

Ранее суд заочно арестовал воевавшего за ВСУ американского наемника Вертмана.

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