В Курской области с начала ноября ликвидировали 210 иностранных наемников ВСУ. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Среди уничтоженных наемников есть граждане Польши, Эстонии, США, Германии и Великобритании. По данным канала, остальных иностранцев сейчас пытаются эвакуировать из котла. К этому подключили тыловые железнодорожные украинские войска из 756-го полка охраны ГССП.

Теперь ВСУ попытались перебросить резервы в Курскую область для эвакуации всех раненых, однако прибывшие подразделения с задачей не справились и понесли значительные потери.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что около десяти украинских солдат покинули свои позиции в районе Копанки в Харьковской области после ударов ВС РФ. Он добавил, что бойцы ВСУ пытались остановить своих сослуживцев, открыв по ним огонь, однако им удалось скрыться в лесополосе.

Ранее суд заочно арестовал воевавшего за ВСУ американского наемника Вертмана.