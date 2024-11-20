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В РФ заявили, что украинские военные не смогут покинуть Курахово без потерь

Рогов: группировка ВСУ в Курахово потеряла шанс оставить город без потерь

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что украинские военные не смогут покинуть Курахово в западной части ДНР без потерь.

«Над группировкой [ВСУ] в Курахово нависла угроза оперативного окружения. Они потеряли шанс выйти из города без потерь. Для них это станет катастрофой», — поделился Рогов.

До этого снайпер ВС РФ с позывным «Светлый» рассказал, что в рядах ВСУ на Кураховском направлении действуют наемники из Польши. По словам российского снайпера, в Курахово украинские войска создали серьезную линию укреплений.

Также глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщал, что ВСУ используют дроны для организации засад на дорогах. По его словам, украинские военные усовершенствовали технические характеристики беспилотников.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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