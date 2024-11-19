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ВСУ устраивают засады дронов в населенных пунктах Курской области

Власти Курской области сообщили о засадах дронов ВСУ в селах и на дорогах

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организуют засады дронов на дороге из Большесолдатского района в сторону Курска. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные усовершенствовали технические характеристики беспилотников.

«Кроме того, засады дронов зафиксированы в селе Скородное и деревне Верхнее Гридино», — написал он.

Зайцев порекомендовал жителям отказаться от поездок в указанные населенные пункты, поскольку это опасно для жизни.

19 ноября Следственный комитет (СК) РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении украинских военных, причастных к преступлениям против мирных жителей Большесолдатского района. По данным ведомства, 18 ноября текущего года солдаты ВСУ и наемники с помощью беспилотника атаковали гражданскую машину в селе Скородное. На момент атаки в автомобиле находился мужчина, его жизнь спасти не удалось. В рамках предварительного следствия будут установлены все участники инцидента. Их привлекут к ответственности за содеянное, отметили в пресс-службе СК.

Ранее ВСУ понесли тяжелые потери при попытке вырваться из Курской области.

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