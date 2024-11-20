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В ВС РФ заявили о польских наемниках под Курахово

Снайпер Светлый: на Кураховском направлении действуют наемники из Польши

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Снайпер ВС РФ с позывным «Светлый» рассказал РИА Новости, что в рядах ВСУ на Кураховском направлении действуют наемники из Польши.

По словам российского снайпера, в Курахово украинские войска создали серьезную линию укреплений.

«Наемники из разных стран. Поляков больше всего, есть и немцы. Их инструкторы заходят на позиции к ВСУ, но как начинаем их «душить» — отступают», — поделился «Светлый».

Он добавил, что ВС РФ сталкивались и с группами, состоящими только из поляков. У них своя форма, шевроны.

До этого глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщал, что ВСУ используют дроны для организации засад на дорогах. По его словам, украинские военные усовершенствовали технические характеристики беспилотников.

Зайцев также порекомендовал местным жителям воздержаться от поездок в село Скородное и деревню Верхнее Гридино.

18 ноября Росфинмониторинг включил новозеландца Джордана О'Брайана в перечень террористов.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

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