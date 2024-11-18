Воюющего за ВСУ новозеландца внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес воюющего на стороне украинских войск гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайана в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая строка появилась в списке на портале ведомства.

«О'Брайан Джордан, Новая Зеландия», — указано в перечне.

В сентябре в отношении новозеландца возбудили уголовное дело. В Следственном комитете РФ сообщили, что военный незаконно пересек границу России с оружием и взрывными устройствами. На территории Курской области наемник «для устрашения населения совершал расправы и покушения», отмечали в СК. О'Брайана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о покушении, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, незаконном приобретении.

Позднее стало известно, что О'Брайан публиковал угрозы российским журналистам. Он писал, что российские журналисты не носят опознавательных знаков «пресса», в их одежде нет никаких отличий. Он предложил представителям СМИ одеваться как солдаты, чтобы «их можно было устранять как военных».

Ранее сообщалось, что экс-телохранителя Саакашвили заподозрили в преступлениях в Курской области.