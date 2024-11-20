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Появились кадры из охваченного боями Курахово

РИА Новости опубликовало кадры из Курахово, в котором идут бои

В подконтрольном Киеву городе Курахово в Донецкой народной республике большинство многоэтажных домов целы, сейчас в населенном пункте идут бои. Об этом пишет РИА Новости.

Разрушения в результате боевых действий зафиксированы в районах города с малоэтажной застройкой. Именно там бойцы Вооруженных сил Украины оборудовали свои позиции, отмечает издание.

18 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов отметил, что ВС России продвинулись к селу Константинопольское, расположенному южнее города Курахово. По его словам, после перехода населенного пункта под контроль российской армии будет заблокирован выход к Запорожскому шоссе. Благодаря этому подразделения украинской армии в Курахово будут блокированы, подчеркнул Рогов.

15 ноября силовики сообщили, что украинские военнослужащие пытаются массово отступать с позиций к югу и юго-востоку от города Курахово. По их данным, там российские войска создают «клещи».

Позже советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы Вооруженных сил России находятся уже в центре Курахово. По его словам, до полного окружения населенного пункта оставались считанные километры.

Ранее на Западе удивились высоким темпам продвижения ВС РФ по Украине.

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