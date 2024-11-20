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Пентагон отказался комментировать атаку ракетами ATACMS на Брянскую область

Пентагон решил не комментировать сообщения об атаке ATACMS на Брянскую область

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AP

Пентагон не комментирует атаку Вооруженных сил Украины американскими дальнобойными ракетами ATACMS на Брянскую область. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«У меня нет комментария по данному поводу», — ответила она на соответствующий вопрос журналиста.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Кроме того, во вторник президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее в США обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны.

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