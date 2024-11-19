В США обвинили Байдена в приближении третьей мировой войны

Еще действующий президент США Джо Байден пытается развязать третью мировую войну. Об этом в социальной сети X заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк, отреагировав на решение главы Белого дома разрешить Украине использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

Он назвал намерения американского лидера «совершенно безумными». Кирк призвал задуматься о последствиях решения Байдена и зеркальном ответе России.

«Представьте, если бы Россия поставила кому-то ракеты для стрельбы по Соединенным Штатам!» — написал журналист.

Накануне газета Korea Times сообщила, что США предварительно уведомили Республику Корею о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.