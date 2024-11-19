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Средства ПВО сбили украинский беспилотник в районе Новошахтинска в Ростовской области

Слюсарь: в районе Новошахтинска средства ПВО сбили украинский беспилотник

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Валентин Капустин/РИА «Новости»

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в районе города Новошахтинска Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Со ссылкой на дежурно-спасательные службы он сообщил, что обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Население Новошахтинска — около 100 тысяч человек.

Перед этим Слюсарь заявил, что Ростов-на-Дону находится под угрозой обстрела ракетами ATACMS со стороны Украины.

«Дальнобойные ракеты — это другой вид угрозы. Это уже касается напрямую Ростова, всех предприятий, наших основных объектов, которые здесь расположены», — заявил Слюсарь, призвав коллег и подчиненных быть внимательными к текущей обстановке в непростом периоде.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США дали Киеву разрешение наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России.

Первые из них уже последовали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что прошлой ночью над Ростовской областью были сбиты 10 дронов.

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