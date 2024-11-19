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Средства ПВО отразили более 10 дронов над Ростовской областью

Слюсарь: над Ростовской областью ночью уничтожили 11 дронов

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:26 по московскому времени.

Дроны ликвидированы под Таганрогом в Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Морозовском, Октябрьском и Белокалитвинском районах, уточнил врио губернатора.

Слюсарь сообщал, что в результате падения беспилотника в Белокалитвинском районе водитель грузовой «Газели» получил осколочное ранение. Пострадавшим оказался житель Волгограда, ему оказывают медпомощь в районной больнице.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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