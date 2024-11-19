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Губернатор Слюсарь заявил, что Ростову угрожает опасность из-за ATACMS

Слюсарь заявил, что Ростов находится под угрозой обстрела ракетами ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Ростов-на-Дону находится под угрозой обстрела ракетами ATACMS со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, передает РИА Новости.

«Дальнобойные ракеты — это другой вид угрозы. Это уже касается напрямую Ростова, всех предприятий, наших основных объектов, которые здесь расположены», — заявил Слюсарь.

Губернатор Ростовской области призвал коллег и подчиненных быть внимательными к текущей обстановке в текущем непростом периоде.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники написала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее Украина оказалась недовольна разрешением наносить удары вглубь России.

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