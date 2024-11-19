Зеленский подтвердил разрешение Украине бить вглубь территории России

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что США дали Киеву разрешение наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России. С таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен, передает украинское издание «Общественное».

«Теперь у нас есть ATACMS. И мы все это будем использовать», — отметил он.

До этого Зеленский заявил, что украинцы заслуживают прямого вступления НАТО в конфликт.

По его словам, приглашение Украины в НАТО является политическим шагом, который не повлияет на безопасность западных союзников Киева и на необходимость активизировать пятую статью Договора о НАТО

При этом агентство Reuters со ссылкой на аналитиков сообщало, что решение США об ударах вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS было принято слишком поздно, чтобы изменить ход украинского конфликта.

Ранее Зеленский призвал пригласить Украину в НАТО.