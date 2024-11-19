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В Кремле объяснили, почему СВО длится так долго

Песков: СВО началась против Украины, а продолжается против НАТО

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) заняла больше времени, поскольку началась против Украины, а продолжается против Североатлантического альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — сказал он.

По словам Пескова, СВО закончится, когда Россия достигнет поставленных целей.

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил самому себе вести любые переговоры с Москвой.

19 ноября Песков заявил, что Россия продолжает СВО, так как украинские власти отрицают любую возможность мирных переговоров.

21 июля Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет переговоров с Россией.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с РФ, пока ее президентом остается Путин. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва открыта к диалогу с Киевом.

Ранее Небензя заявил в Совбезе ООН о невозможности военного поражения России.

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Операция на Украине
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