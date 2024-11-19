Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о бесперспективности попыток военного поражения страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, сообщает ТАСС.

«О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать», — сказал постпред на заседании, посвященном Украине.

Как отметил дипломат, хорошо известно, чем это каждый раз заканчивалось для нее.

6 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит проведение специальной военной операции (СВО) на Украине до достижения всех поставленных целей.

В конце октября президент РФ Владимир Путин сказал, что итоги разрешения украинского конфликта должны отвечать интересам России и основываться на текущей ситуации на фронте. Он отметил, что Москва не планирует делать уступки в переговорах с Киевом. Однако, как подчеркнул президент, российские власти открыты для поиска рациональных компромиссов с целью завершения военных действий.

Ранее Песков назвал СВО «крайней мерой».