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Зеленский прокомментировал возможное снижение возраста мобилизации

Зеленский опроверг возможность снижения возраста мобилизации на Украине

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Andrii Nesterenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления в парламенте страны опроверг возможное снижение возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

В публикации парламентарий задался вопросом, почему президент не подписывает закон 11379д, который ранее был принят Радой и предполагает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

В рамках выступления Зеленский подчеркнул, что вместо понижения возраста мобилизации власти предложат подписать контракты с ВСУ с мотивационным пакетом гражданам, которые не достигли 25 лет.

Накануне полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что на Украине насильно мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждане отказываются идти на передовую.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата.

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