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Экс-полковник СБУ рассказал о нежелании украинцев идти на передовую

Стариков: насильно мобилизованные бойцы ВСУ отказываются идти на передовую

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине насильно мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждане отказываются идти на передовую, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Politeka.

По его словам, у насильно мобилизованных низкие морально-боевые качества.

Стариков подчеркнул, что бойцы не хотят участвовать в конфликте, из-за чего бригады ВСУ оказываются укомплектованы только на бумаге, но не выполняют поставленные боевые задачи.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев мобилизовал «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения.

Он опроверг данные о том, что на Украине мобилизовано полмиллиона человек после принятия закона о мобилизации. В этой связи он отметил, что пополнение бригад ВСУ идет медленно.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата.

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