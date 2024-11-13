В Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата

Члены семей принудительно мобилизованных украинских граждан перекрыли въезд в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат) в Киеве. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Родственники <...> мобилизованных перекрыли въезд в ТЦК, <...> потому что им не разрешают увидеться с родными», — говорится в материале.

Публикация дополнена видеозаписью, сделанной на месте событий. На кадрах видно, как несколько женщин сидят на дороге, ведущей на территорию киевского военного комиссариата. Жительницы столицы требуют, чтобы их пустили к призванным на службу мужчинам. Однако вместо этого представители территориального центра комплектования закрывают перед гражданами ворота.

13 ноября издание «Страна.ua» сообщило о мобилизации языкового инспектора с тревожно-депрессивным расстройством в Одессе. Мужчина в своих социальных сетях рассказал, что сотрудники ТЦК отвезли его в учебную часть «Десна». При этом свой призыв на службу он назвал незаконным, так как из-за проблем с психическим здоровьем ему была положена отсрочка.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о несправедливости закона о мобилизации.