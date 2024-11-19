В России предостерегли силы НАТО от приближения к границам страны

Создание или расширение действующих коалиций с приближением военной инфраструктуры к российским границам входит в число основных военных опасностей. Об этом говорится в обновленной ядерной доктрине РФ.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания.

В документе говорится, что основными военными опасностями, которые могут перерасти в угрозы агрессии по отношению к России и для устранения которых применяется ядерное сдерживание, являются: создание новых или расширение существующих военных коалиций, блоков или союзов, в результате чего западная военная инфраструктура приближается к российским границам.

В начале октября замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страна обновляет свою ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет намерений Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными средствами. Дипломат отметил, что «ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса».

Ранее Медведев заявил, что удары западными ракетами по России можно будет считать нападением НАТО.