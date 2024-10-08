В МИД раскрыли цели обновления ядерной доктрины России

Россия обновляет свою ядерную доктрину, чтобы у ее противников не было иллюзий насчет намерений Москвы обеспечить свою безопасность всеми доступными средствами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что Москва учитывает совокупность всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность, безопасность и обороноспособность государства. В связи с этим и обновляются Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, указал Грушко. Замглавы МИД отметил, что у оппонентов не должно быть никаких иллюзий относительно готовности РФ обеспечить безопасность.

Грушко также указал, что «ядерные страны НАТО, да и сам блок, объявивший себя ядерным, идут по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса».

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее в Турции предрекли «жесткий ответ Москвы» в случае разрешения ВСУ бить вглубь РФ.