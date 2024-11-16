Вооруженные силы России улучшили позиции в районе Золотой Нивы в Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«У нас улучшение на участке в районе Золотой Нивы, наши войска продвинулись на запад в сторону Великой Новоселки», — сообщил Рогов.

Золотая Нива находится на стратегическом направлении наступления российской армии на юге Донецкой Народной Республики в сторону Курахово.

До этого бойцы Вооруженных сил РФ, входящие в состав группировки «Центр», начали использовать звуковые роботизированные платформы во время штурма позиций украинской армии.

Один из таких роботов смог убедить солдат, окруженных под Курахово. В ходе первой попытки дрон не смог убедить украинских военнослужащих, которые открыли по нему огонь. Вторая попытка, после артиллерийского удара по позициям ВСУ, увенчалась успехом.

Ранее российский боец заявил об отставании ВСУ в антидроновой борьбе.