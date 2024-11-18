В Словакии заявили, что удары Киева вглубь России могут втянуть НАТО в конфликт

Возможное разрешение Соединенных Штатов Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России повлечет за собой эскалацию конфликта и людские потери. Об этом на своей странице в соцсетях написал министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

«Считаю очень опасным вчерашние новости о возможном использовании американских, британских и французских ракет дальнего радиуса для прямых ударов по российской территории», — отметил он.

Глава МВД Словакии считает такой шаг опасным не только для Украины, но и для своей страны из-за возможного втягивания членов Североатлантического альянса в конфликт с РФ.

Вечером 18 ноября официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер заявил, что Госдеп США на данный момент не может подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что администрация президента США разрешила Киеву применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории России.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее в Госдепе не стали говорить о реакции США на ответ РФ при ударах дальнобойными ракетами.