В Госдепе не стали говорить о реакции США на ответ РФ при ударах дальнобойными ракетами

Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер отказался говорить о реакции США на возможный ответ России в случае использования Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойных ракет для ударов по российской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не хочет анонсировать то, как Вашингтон может поступить в гипотетической ситуации.

Миллер также добавил, что не станет делать никаких прогнозов относительно дальнейшего развития украинского конфликта.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в случае использования Киевом дальнобойных ракет по территории РФ ответ России будет «адекватным и ощутимым».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.