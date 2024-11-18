Посол Белоруссии заявил, что здравомыслящие люди не поддержат удары вглубь РФ

Здравомыслящий человек не может поддерживать решения, направленные на эскалацию конфликта, считает посол Белоруссии в России Александр Рогожник журналистам на полях выставки в Третьяковской галерее. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат, комментируя сведения о якобы разрешении на нанесение ударов западным оружием вглубь РФ, подчеркнул, что Белоруссия всегда выступала за мир.

«Те решения, которые, я надеюсь, в конечном счете не будут приняты, они не могут никем, кто в здравом рассудке, быть поддержаны», — сказал Рогожник.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

Подобное решение вызвало негативную реакцию у некоторых политиков. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что разрешение Украине наносить удары вглубь российских территорий западным оружием является чрезвычайно опасным.

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт указала, что решение США по ударам вглубь России является очередным шагом в направлении большой войны.

В свою очередь в команде избранного президента США Дональда Трампа заявили, что он может пересмотреть решение действующего главы государства по разрешению Украине бить ракетами ATACMS по территории России.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.