Глава МИД Венгрии прокомментировал разрешение Украине бить вглубь России

Разрешение Украине наносить удары вглубь российских территорий западным оружием является чрезвычайно опасным, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобное разрешение может повлечь за собой «чрезвычайно серьезный риск распространения войны».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В сентябре Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников, а также внесения полетных заданий в ракетные системы военными стран НАТО. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран альянса в конфликте, что меняет саму его суть.

Ранее Белый дом не подтвердил разрешение Украине использовать ATACMS.