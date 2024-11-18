На Западе назвали три проблемы для США после разрешения на удары вглубь России

США столкнутся с тремя проблемами после решения снять ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщил телеканал CNN.

Во-первых, количество ракет ATACMS, которые получит Киев, будет ограничено. Даже если ВСУ удастся поразить объекты на территории России, это приведет к быстрым переменам на фронте.

Во-вторых, ракеты ATACMS стоят гораздо дороже беспилотников, которые производятся на территории Украины и используются для атак вглубь РФ.

В-третьих, решение президента США Джо Байдена разрешить Киеву бить американскими ракетами по России может привести к эскалации конфликта и привести к ответным действиям Москвы, указано в статье.

О решении Байдена предоставить Украине возможность наносить удары по России с помощью ракет ATACMS написала накануне газета The New York Times. По данным источников издания, этот шаг стал ответом на предполагаемое участие северокорейских солдат в боевых действиях на территории РФ. Предполагается, что таким образом США хотят дать понять КНДР, что ее военные могут оказаться под угрозой, и Пхеньяну больше не следует отправлять свои силы в зону конфликта.

В сентябре президент России Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование подобного вида вооружения будет означать, что США, а также страны Североатлантического альянса и Евросоюза находятся в состоянии войны с Россией.

Ранее на Западе обеспокоились «закулисной» реакцией Москвы в ответ на разрешение бить по РФ.