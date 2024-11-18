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Эксперт: удары РФ по энергетике Украины ставят Киев перед сложным выбором

Военэксперт Шлепченко: Киеву придется выбирать между заводами и населением

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Евгений Биятов/РИА Новости

Массированный удар, нанесенный накануне по объектам энергетики Украины, ставит руководство страны перед сложным выбором между промышленностью и населением в условиях дефицита электричества. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Или поддерживать более или менее нормальное настроение в обществе, но тогда будут большие проблемы с логистикой и промышленностью, или сделать ставку на промышленность и логистику, но тогда будут проблемы уже с моральным состоянием населения, которое в таких условиях будет все больше и больше уставать», — сказал Шлепченко.

Утром 17 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» против страны с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Украинский энергетический холдинг ДТЭК позднее рассказал о серьезных повреждениях на ряде тепловых электростанций. В стране также зафиксировали экстренные отключения электроэнергии.

В российском Минобороны заявили о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим военно-промышленный комплекс страны.

Ранее стало известно об отключении ядерных реакторов украинских АЭС.

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