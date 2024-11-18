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Пушилин оценил решение Запада разрешить удары вглубь России

Пушилин: Россия может рассчитывать только на себя и свою армию

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Илья Питалев/РИА Новости

Всегда есть силы, готовые пойти на обострение, а Россия может рассчитывать только на себя и свою армию. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, у России не должно быть никаких иллюзий, основываясь на событиях в других странах. Пушилин подчеркнул, что страна вновь доказала, что может полагаться только на собственные силы, и это является основой для ее дальнейшего развития.

Он добавил, что даже если остальные желают каких-то улучшений, могут просто не успеть вмешаться.

«Поэтому здесь, конечно же, сейчас мы смотрим, как будут развиваться события, но понимаем, что наши Вооруженные силы готовились к любому варианту развития событий», — заявил глава ДНР.

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Оружие с дальностью применения до 300 км, вероятно, будет использовано ВСУ в Курской области.

По информации Le Figaro, Франция и Британия разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Эти ракеты являются совместной разработкой Британии и Франции и поставлялись Украине для противостояния в вооруженном конфликте против России.

Ранее во Франции призвали избавиться от НАТО.

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