Во Франции призвали избавиться от НАТО

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад навсегда избавиться от НАТО после разрешения США на удары ракетами ATACMS по России. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Нам нужно, чтобы разумные люди взяли власть в свои руки и раз и навсегда избавились от НАТО», — сказал он.

По словам Филиппо, США пытаются развязать третью мировую войну, разрешая Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить по России удары крылатыми ракетами.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отметила, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Президент РФ Владимир Путин в августе утверждал, что если Киеву дадут разрешение использовать дальнобойные ракеты по российской территории, то это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией» и будут приняты «соответствующие решения».

Ранее США уточнили область применения Украиной ракет ATACMS по России.