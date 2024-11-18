Во Франции призвали избавиться от НАТО

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Запад навсегда избавиться от НАТО после разрешения США на удары ракетами ATACMS по России. Об этом политик написал в соцсети Х.
«Нам нужно, чтобы разумные люди взяли власть в свои руки и раз и навсегда избавились от НАТО», — сказал он.
По словам Филиппо, США пытаются развязать третью мировую войну, разрешая Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить по России удары крылатыми ракетами.
Накануне газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.
По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отметила, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.
Президент РФ Владимир Путин в августе утверждал, что если Киеву дадут разрешение использовать дальнобойные ракеты по российской территории, то это «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией» и будут приняты «соответствующие решения».
Ранее США уточнили область применения Украиной ракет ATACMS по России.