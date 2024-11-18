Подозреваемый в подготовке серии терактов в трех регионах дал показания ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры допроса подозреваемого в подготовке серии терактов в Тульской, Брянской и Белгородской области.

На кадрах видно, как мужчина признается в намерении взорвать газораспределительный узел.

«Последнее задание, которое они мне дали — это сделать один заряд и заложить его самому мне лично под газораспределительный узел», — рассказал задержанный.

По его словам, он изготавливал бомбы по заданию украинских спецслужб, после чего оставлял их в тайниках в условленных местах.

Мужчина был задержан в Калужской области. У него дома нашли готовую к применению бомбу. По данным ФСБ, в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств.

До этого ФСБ сообщила о предотвращении теракта на электроподстанции в Нижнем Тагиле. В ведомстве заявили, что подозреваемый в подготовке теракта в Нижнем Тагиле приехал из Екатеринбурга. Мужчина признал свою вину.

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