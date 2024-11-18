Житель Мариуполя стал фигурантом дела о призывах к насилию над русскими

Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими в интернете, возбуждено дело. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой народной республике.

В ведомстве отметили, что мужчина публиковал в одном из чатов в интернет-мессенджере призывы к насильственным действиям в отношении русских. В итоге его задержали силами ФСБ и Росгвардии.

В региональном управлении ФСБ подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В конце октября сообщалось, что актера из сериала «След» Андрея Хабарова объявили в России в розыск по делу о фейках. В 2022 году Хабаров осудил спецоперацию на Украине. Он опубликовал во «ВКонтакте» видео обстрела родного Николаева, а вскоре покинул Россию. По последним данным, актер живет в Грузии, в соцсетях жалуется на удаление постов о «преступлениях российской армии» и называет Курск украинским городом.

Ранее в Крыму 10-летнюю девочку уличили в дискредитации российской армии.