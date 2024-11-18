Количество раненых в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 10. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По словам Приходько, в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ обесточены семь поселков, два жилых массива и один микрорайон.

Военнослужащий расчета ЗРК «Стрела» 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки «Юг» с позывным «Тим» сообщил, что беспилотники ВСУ атакуют мирное население и гражданские объекты под Горловкой. По его словам, такое происходит, если операторы дронов «не находят военные цели».

Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что применение Украиной дронов по гражданским лицам и объектам — это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика Киева, использование методов террора абсолютно неприемлемо.

Ранее украинские войска десять раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР.