Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Горловку

Приходько: число пострадавших из-за атаки ВСУ на Горловку увеличилось до 10

close
Сергей Аверин/РИА Новости

Количество раненых в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 10. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

По словам Приходько, в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ обесточены семь поселков, два жилых массива и один микрорайон.

Военнослужащий расчета ЗРК «Стрела» 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки «Юг» с позывным «Тим» сообщил, что беспилотники ВСУ атакуют мирное население и гражданские объекты под Горловкой. По его словам, такое происходит, если операторы дронов «не находят военные цели».

Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что применение Украиной дронов по гражданским лицам и объектам — это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика Киева, использование методов террора абсолютно неприемлемо.

Ранее украинские войска десять раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами