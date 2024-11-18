Дипломат назвала применение дронов по гражданским осознанной политикой Украины

Применение Украиной беспилотных летательных аппаратов по гражданским лицам и объектам — это не отдельные трагические ошибки, а осознанная политика Киева, использование методов террора абсолютно неприемлемо. Об этом в интервью РИА Новости заявила исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По мнению дипломата, очевидно, что против России и ее граждан властями Украины начата «широкомасштабная террористическая война», которая активно поддерживается государствами — членами НАТО.

Жданова подчеркнула, что Россия продолжит решительно противодействовать методам Киева.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 ноября силы противовоздушной обороны сбили над регионами России, в том числе над Московской областью, 59 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.