Военнослужащий сообщил об ударах беспилотников ВСУ по гражданским под Горловкой

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют мирное население и гражданские объекты под Горловкой. Об этом заявил военнослужащий расчета ЗРК «Стрела» 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки «Юг» с позывным «Тим» в беседе с РИА Новости.

«Они (операторы украинских дронов. — «Газета.Ru») если не находят военные цели, начинают бить по гражданским: по автобусам, по легковым машинам, по остановкам, по зданиям, по заправкам», — отметил он.

14 ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ обстреляли Центрально-Городской район Горловки кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали 12 гражданских лиц. По его словам, украинские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры и беззащитным мирным жителям.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это также один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе в Горловке жили более 250 тыс. человек.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами.