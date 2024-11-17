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Украинские войска десять раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР

ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 ракет

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Телеграм-канал «Приходько РИК»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки десять раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В представительстве уточнили, что один обстрел зафиксировали на Донецком направлении, девять обстрелов — на Горловском

По данным СЦКК, всего было выпущено 25 ракет. Информация о раненых мирных жителях м повреждения гражданских лиц не поступали.

14 ноября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале написал, что украинские части обстреляли Центрально-Городской район Горловки кассетными боеприпасами, в результате чего пострадали 12 гражданских лиц.

13 ноября Пушилин сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ город с населением 60 тысяч человек остался без света, воды и тепла.

Ранее Пушилин рассказал об агентуре спецслужб Украины на территории Донбасса.

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