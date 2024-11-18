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Шесть человек пострадали при атаке беспилотника на маршрутку в Горловке

Мэр Горловки Приходько: шесть человек пострадали при атаке БПЛА на маршрутку

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В результате атаки беспилотника на маршрутное такси в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) пострадали шесть человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что инцидент произошел на улице Жукова.

Несколькими часами ранее военнослужащий расчета ЗРК «Стрела» 23-го зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки «Юг» с позывным «Тим» заявил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют мирное население и гражданские объекты под Горловкой. По его словам, такое происходит, если операторы дронов «не находят военные цели».

Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотника на Горловку.

Ранее украинские войска десять раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР.

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Операция на Украине
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