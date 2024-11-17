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Над Белгородской областью нейтрализован дрон ВСУ

Минобороны сообщило о БПЛА, уничтоженном над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/Reuters

Над территорией Белгородской области был ликвидирован украинский БПЛА. Об этом сообщает российское Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, дрон самолетного типа попытался атаковать регион около 17:30.

Днем 17 ноября на территорию Белгородской области совершили налет шесть беспилотников. В поселке Майский в результате атаки было повреждено остекление социального объекта. Еще два дрона-камикадзе нанесли удары по селу Грузское Борисовского района. В одном частном доме были выбиты окна и посечены фасад, надворная постройка и забор. Также были повреждены автомобиль и линия электропередачи, из-за чего на одной из улиц отсутствовало электроснабжение. Еще один беспилотник повторно атаковал село Бирюч Валуйского округа.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.

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