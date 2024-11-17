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Четыре беспилотника ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор Гладков: четыре дрона ВСУ атаковали Белгородскую область

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Четыре дрона ВСУ атаковали Белгородскую область, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в поселке Майский Белгородского района в результате атаки повреждено остекление социального объекта.

Два дрона-камикадзе также нанесли удары по селу Грузское Борисовского района. В одном частном доме выбиты окна, посечены фасад, надворная постройка и забор. Также повреждены автомобиль и линия электропередачи, из-за чего на одной из улиц отсутствует электроснабжение.

Еще один беспилотник повторно атаковал село Бирюч Валуйского округа, в результате чего поврежден автомобиль.

Гладков добавил, что оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков сообщил о принятии мер на фоне угроз терактов в белгородских школах.

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