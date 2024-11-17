Российские военные уничтожили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Около 12:50 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

17 ноября глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения дрона. По его словам, на производстве выбило стекла, но серьезных разрушений зафиксировано не было. Персонал эвакуировали, однако один человек все же пострадал — его госпитализировали с травмой головы в состоянии средней степени тяжести.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.