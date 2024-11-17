В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя

В селе Бирюч Валуйского округа Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, травмы, которые получил водитель авто, оказались несовместимы с жизнью. Также в машине была жена россиянина — она выжила и от медицинской помощи отказалась.

«К сожалению, несмотря на существующий уже два года режим ЧС, часть жителей села отказались покидать свои дома и даже написали отказ от переселения», — пояснил Гладков. Он напомнил, что в селе с 27 октября 2022 года введен режим ЧС.

17 ноября глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения дрона. По его словам, на производстве выбило стекла, но серьезных разрушений зафиксировано не было. Персонал эвакуировали, однако один человек все же пострадал — его госпитализировали с травмой головы в состоянии средней степени тяжести.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.