Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль мирного жителя

Гладков: в селе Бирюч дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль

close
Shutterstock

В селе Бирюч Валуйского округа Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, травмы, которые получил водитель авто, оказались несовместимы с жизнью. Также в машине была жена россиянина — она выжила и от медицинской помощи отказалась.

«К сожалению, несмотря на существующий уже два года режим ЧС, часть жителей села отказались покидать свои дома и даже написали отказ от переселения», — пояснил Гладков. Он напомнил, что в селе с 27 октября 2022 года введен режим ЧС.

17 ноября глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения дрона. По его словам, на производстве выбило стекла, но серьезных разрушений зафиксировано не было. Персонал эвакуировали, однако один человек все же пострадал — его госпитализировали с травмой головы в состоянии средней степени тяжести.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в подполье заявили об ударе по цеху по производству дронов в Николаеве.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами