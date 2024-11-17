Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны России сообщило об уничтожении склада безэкипажных катеров ВСУ

МО России: группировка войск «Днепр» уничтожила склад безэкипажных катеров ВСУ

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 41-й пехотной, 110-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 103-й и 126-й бригад теробороны в районах Пятихаток, Нестерянки в Запорожской области, Янтарного, Ольговки и Казацкого в Херсонской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад безэкипажных катеров», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Минобороны РФ заявило о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

17 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

Ранее Подоляк заявил, что план стойкости Украины призван поднять дух граждан после победы Трампа.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами