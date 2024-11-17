Минобороны России сообщило об уничтожении склада безэкипажных катеров ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 41-й пехотной, 110-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 103-й и 126-й бригад теробороны в районах Пятихаток, Нестерянки в Запорожской области, Янтарного, Ольговки и Казацкого в Херсонской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад безэкипажных катеров», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Минобороны РФ заявило о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

17 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

Ранее Подоляк заявил, что план стойкости Украины призван поднять дух граждан после победы Трампа.