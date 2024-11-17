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В офисе Зеленского раскрыли подробности плана стойкости Украины

Подоляк: план стойкости Украины призван поднять дух граждан после победы Трампа

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «план стойкости», который пообещал представить глава страны Владимир Зеленский, призван поднять боевой дух граждан после победы Дональда Трампа на выборах в США. Об этом сообщает The Times.

Подоляк отметил, что «план стойкости» в отличие от «плана победы» адресован не внешним партнерам, а украинскому обществу — речь в нем идет о мобилизации экономики Украины и общественных настроений.

По словам советника, план охватывает самые болезненные вопросы, связанные с обеспечением стабильности государства, включая защиту Украины, мобилизацию, функционирование энергетического сектора и привлечение инвестиций в промышленность.

Согласно материалу The Times, украинцы обеспокоены вероятным сокращением объема военной поддержки со стороны западных государств после прихода Трампа к власти. Подоляк в связи с этим отметил, что правительство Украины намерено нарастить производство вооружений, чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от партнеров, а также обеспечить как можно больше населенных пунктов защитой от воздушных атак и убежищами. Другие аспекты плана, по его словам, касаются культурного наследия Украины.

Новость дополняется.

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