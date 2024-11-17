За утро 17 октября на территории Украины были поражены 63 объекта. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилеты сегодня утром... с четырех утра и до половины одиннадцатого. 63 попадания », — сказал он.

По словам собеседника агентства, были поражены полигоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе страны. Также, по неподтвержденным пока данным, был поражен ряд пограничных частей украинских войск, что, по мнению Лебедева, может облегчить побег за границу уклонистам.

17 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории страны действует воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Подоляк заявил, что план стойкости Украины призван поднять дух граждан после победы Трампа.