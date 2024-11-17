Подполье заявило об ударе по Одессе

В Одессе произошли взрывы, была слышна вторичная детонация. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилет с детонацией со стороны Ильичевска», — отметил он.

О взрывах в Одессе сообщают и украинские СМИ. По информации издания «Страна.ua», некоторые районы города остались без воды и света.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

До этого украинский телеканал «24 канал» сообщал о серии взрывов в Киеве. В городе с 06:38 мск действует воздушная тревога.

Утром 17 ноября издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Черкасской области Украины. Подробностей издание не привело. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги произошла и в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские солдаты атаковали дронами флаги РФ.