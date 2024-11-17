Взрывы произошли в Харькове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В городе слышны взрывы», — сказано в сообщении.
Воздушная тревога звучит в Харьковской области с 00:49 мск.
Параллельно с этим взрывы произошли в Киеве.
В ночь на 17 ноября на Украине в красную зону на карте тревог попали Киевская, Тернопольская и Черкасская области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее сообщалось, что раненым бойцам ВСУ стали часто отказывать в выплатах.