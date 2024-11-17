В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — сказано в сообщении.

В украинской столице действует воздушная тревога с 4:05 мск.

В ночь на 17 ноября на Украине в красную зону на карте тревог попали Киевская, Тернопольская и Черкасская области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Винницкой и Житомирской областях Украины.

До этого стало известно, что в Николаеве российские военные поразили цех завода, где изготавливали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские солдаты закрыли собой мирных жителей в ДНР во время атаки БПЛА.