Раненым бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали часто отказывать в выплатах. Об этом рассказал украинский боец с позывным «Еврей», передает «Страна.ua».

«Очень многие парни попадают с ранениями в госпитали, их выводят за штат и платят копейки. Какие-то там 600 гривен (менее 1,5 тыс. рублей) », — рассказал он.

По словам военного, из-за такой ситуации бойцам с ампутированными конечностями приходится собирать металлолом, чтобы заработать себе на жизнь.

До этого украинское подразделение сдалось в плен из-за нехватки патронов. Речь идет о подразделении, которое состояло из осужденных граждан. Командование бросило военнослужащих на Угледарском направлении, сбежав с поля боя прямо перед началом штурма со стороны Вооруженных сил РФ.

Один из попавших в плен ВС РФ бойцов подразделения пояснил, что изначально каждому украинскому военному выдали боекомплект. Однако в ящиках оказались патроны, которые по своему калибру не подходили для имеющегося оружия.

Ранее работавший дальнобойщиком боец ВСУ Дацье рассказал, как его мобилизовали в рейсе.